Gilles SAINT-ELLIER

Après 36 ans d'activité salariée, toujours dans les domaines de l'aménagement, la construction, l'urbanisme, les économies d'énergie, les collectivités, les marchés publics j'ai décidé de monter ma propre structure.



Pour les Entreprises

Accompagnement sur le développement par les marchés publics et les nouvelles donnes liées. Dématérialisation, clauses environnementales et sociales, innovation .

Formation, conseil et accompagnement pour mettre en place des veilles sur internet, répondre avec l'offre la plus pertinente, optimisation des réponses,suivre et prévoir les consultations à venir.

Solutions de déploiement sur les marchés publics européens voir à l’export.

De l'entreprise débutante à la plus expérimentée.



Donneurs d'ordres:

Collectivités, organismes para publics, associations, structures privées....

A.M.O.

Actions d'accompagnement pour le déploiement et le bon usage des plateformes d'achats. Optimisation des outils.

Formation et accompagnement de toute structure qui va évoluer vers les marchés publics ou assimilés.

Actions d'accompagnement pour l'intégration et le bon usage des clauses environnementales et sociales.



Site internet actuel qui sera réactualisé http://www.marches-publics.co



Mes compétences :

Accompagner

Achats

Achats Publics

Audit

Conseil

Dématérialisation

Développement durable

Formation

Innovation

Marchés publics