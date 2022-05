Patrice Cossalter (pcossalter@legitima.fr) est avocat à la Cour, il est gérant du Cabinet d’avocats LEGITIMA basé à Lyon, Aix et Marseille qui assiste les collectivités publiques dans tous les domaines du droit public comme du droit privé, notamment dans le domaine des marchés publics, de la construction publique, de l’aménagement et de l’urbanisme.

Il est membre de la SCM AVOCAP, société regroupant plus de 90 avocats dans des locaux à Bruxelles et Paris.

Il enseigne, il est formateur, il rédige des actes, il est consultant et enfin « avocat plaidant » devant les juridictions administratives, des comptes et judiciaires notamment dans le droit de la construction et des marchés publics.



Mes compétences :

droit public

droit de la construction

Droit de l'urbanisme

droit de l'aménagement

Urbanisme

Marchés publics

Contentieux administratif