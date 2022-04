Gilles SALMON

J’ai acquis un éventail assez large de compétences techniques, managériales et fonctionnelles dans le domaine informatique, depuis plus de 20 ans:



-Chef de projets Etudes & intégration & Production

-Ingénieur d'études et développement Senior & Expert Fonctionnel

-Helpdesk && Analyste développeur



Mes qualités relationnelles et ma facilité d'adaptation, m'ont permis de gérer des gros projets informatiques, débutant par la réponse à l'appel d'offre, et aboutissant à la mise en place des solutions fonctionnelles et techniques quelque soit l'environnement ( Études && Productions).

J'apprécie le management et l'encadrement d'équipe au sein de différents projets, mais je reste ouvert a toute opportunité.



Mes compétences :

Langage C

Oracle

Open workbench

SVN

Pro*C

XML/XSL

Gestion de projets

Ingénieur informatique

HTML

Base de données

Unix/Linux

JAVA

Office

Eclipse

Planification

Langage C++

MySQL

PHP

Développeur

Analyste programmeur

Ingénieur d'études

Langage SQL et PL/SQL

Langage Java/J2EE

Microsoft Project

GANTT Project

Sciforma

Contrôle de gestion

Spécifications fonctionnelles

Pédagogie

Cognos express TM1

Gestion de projet

Gestion d'équipe

MA€A (Cegedim Global Payment)

Squash TM