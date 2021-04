Sandra PLOQUIN (BERTIN)

Aider l'autre à se révéler, à se réaliser, voilà ce qui me guide chaque jour.

L'accompagnement des parcours professionnels a une place importante dans ma vie. Après 15 années d'expériences professionnelles sur des postes d'assistante commerciale et une reconversion professionnelle réussie vers l'accompagnement des parcours professionnels, j'accompagne tous publics (jeunes et adultes) vers leur évolution professionnelle (reconversion, transition orientation professionnelle, changement de carrière, bilan de compétences, VAE).

J'aide également à l'élaboration de CV, lettres de motivation pour des orientations scolaires, entretiens de recrutement, Portfolio.

Formée et certifiée en coaching Titre RNCP reconnu du Ministère du travail,, bilan de compétences et accompagnateur VAE, forte de 8 années d'expérience en insertion professionnelle, je vous accompagne avec bienveillance et non jugement dans vos projets professionnels.

J'anime des ateliers autour des compétences psychosociales, CNV, la gestion des émotions. Ce qui m'importe avant tout est votre bien-être personnel et professionnel.



Mes compétences :

Conduite d'entretiens

Coaching

Bilan de compétences

VAE

Formation

Psychologie

Accompagnement à l'emploi

C2I Certificat informatique et internet

Portefeuille de compétence = démarche du Portfolio

Coaching de vie, coaching d'équipe

Coaching transition professionnelle

Animation de groupes

Accompagnement individuel

Microsoft Office

Gestion administrative

Relations entreprises

Communication

Evaluer lors des stages

Développer des partenariats

Mettre en place des immersions