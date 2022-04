Gilles SANCHEZ

J'ai commencé ma carrière à 18 ans au sein de l'armée de terre. J'ai occupé durant 24 ans différents postes tels que chef de groupe, d'équipe puis de peloton(environ 20 personnels) J'ai évolué pour me diriger sur une filière plus technique puisque j'ai eu la responsabilité de toute la partie logistique, notamment des véhicules et différents matériels, de leur maintenance, de l'entretien mais aussi de la gestion de ces derniers. J'étais également responsable de la partie transit que ce soit maritime ou aérien pour les véhicules et les matériels lors des départs à l'étranger.

J'ai ensuite servi en Nouvelle-Calédonie puis aux écoles militaires de Saumur comme responsable des moyens généraux. J'avais la charge de la partie sécurité des différentes enceintes mais aussi la partie entretien des espaces verts et des bâtiments.

J'avais bien évidemment du personnel sous mes ordres pour m'aider dans ces différentes tâches. Puis un nouveau challenge car j'ai quitté l'armée en mai 2010 pour me lancer comme technico-commercial dans le photovoltaïque chez SUNNCO,poste que j'occupe encore actuellement jusqu'au 30 novembre 2011, date de ma rupture conventionnelle avec SUNNCO qui subit de plein fouet la fin d'un marché en plein essor. J'ai donc rebondi et je suis depuis décembre2011 adjoint au chef de dépôt de Conforama.