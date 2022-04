Gilles SANTACREU

Je suis un pur autodidacte, passionné de chiffres et de l'univers boursier, je développe mes propres stratégies de trading automatiques. Mes résultats sont diffusés publiquement et en temps reel sur des sites indépendant tres connus.

http://mql5.com/2j5e

https://www.myfxbook.com/portfolio/lvik-forex-commo/926936

Administrateur du site BoursiKoter.com, trader pour compte propre, auteur du livre "Gestion Stratégique de Portefeuille", et animateur de conférences sur divers salons du trading, je suis reconnu pour mon sens pédagogique, et j'essaye de partager le fruit de mes recherches d'une manière simple, mais efficace...



Mes compétences :

Trading algorithmique