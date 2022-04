Gilles SANTERRE, 25 ans d'expérience dans le secteur industriel en Alsace.

Solide expérience dans le domaine de la tuyauterie soudure et petite chaudronnerie, spécialisé dans l'agro-alimentaire.

Mes compétences professionnelles sont la rédaction, le chiffrage d'offres technico-commerciales, la réalisation et le suivi des différents chantiers au national ainsi qu'à l'international.

Actuellement chef d'entreprise depuis 1985, je dirige une équipe de 10 salariés aux diverses compétences, travaillant dans nos différents ateliers et sur chantiers.

Nous réalisons également tous articles pour les particuliers ( portails, garde-corps balustrades...)



Mes compétences :

Maintenance

Stratégie d'entreprise