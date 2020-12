----------- Vous êtes sur le profil officiel d'Invest in Reims ----------



Lagence Invest in Reims, financée par le Grand Reims et la CCI Marne en Champagne, a pour mission de favoriser gracieusement limplantation dentreprises.



Invest in Reims a accompagné la création de plus de 10 000 emplois en accueillant plus de 300 entreprises dont de nombreux groupes basés à Paris comme LE BON COIN, SIACI SAINT HONORE, HSBC, SODEXO, NATIXIS, TAXIS G7, GMF, TELEPERFORMANCE, SAINT GOBAIN ou KUONI à la recherche de conditions Nearshore pour leurs activités supports.



Leur objectif était de réaliser une économie moyenne de 10 000 € par salarié et par an tout en améliorant la productivité de 10 % et de diminuer le turnover de 15 %.



Cet objectif a été atteint. En effet, une étude réalisée par E&Y positionne Reims en tête des villes à 90 de Paris et sur le Nord Est de la France pour limplantation dentreprises.

Avec larrivée du TGV, Reims est véritablement devenue le XXIème arrondissement de la capitale à seulement 40 de Paris et 30 de Roissy CDG.



Les 10 principaux atouts de Reims :

1 - Un pôle métropolitain de 1,1 million d'habitants

2 - Ville TGV à 30' de Roissy CDG et 40' de Paris

3 - 1ère agglomération gastronomique de France

4 - Meilleur site d'implantation à 40' de Paris

5 - 600 ha de foncier et 100 000 m² de locaux programmés

6 - 45 000 étudiants (Sciences Po, Centrale, Supinfo, Neoma Business School, Université...)

7 - Ville Art Déco et sites UNESCO

8 - Pôle de compétitivité mondial en bioéconomie

9 - 3 Milliards d'€ d'investissements d'ici 2022

10 - Un Réseau de 400 ambassadeurs prestigieux (4 millions de salariés et 1 000 milliards d'€ de CA) dont 13 du CAC 40 et 29 du SBF 120



Pour plus d'informations : www.investinreims.com



Contact :

- Jean-Yves HEYER - Directeur Général

- Méderic LANGLOIS - Directeur Général Adjoint



Mes compétences :

Marketing territorial

Immobilier d'entreprise

Aides et subventions

Reims

Aides publiques

Implantation d'entreprises

Aides aux entreprises

Bureaux en France

Développement économique

Conseil en immobilier

Immobilier commercial

Réduction des coûts

Immobilier

France

Business