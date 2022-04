Gilles SCARPARI

2014 - ADI Global Distribution

Formation :

2011 : Négociation Commerciale

2011 : Optimisation de l’organisation commerciale

2004 : Plan de vente

2003 : Relation client a distance



Ventes :

- Établir des offres de prix

- Relancer les offres jusqu’à la commande

- Remonter les informations du marché au marketing

- Identifier et conforter le besoin client par rapport au catalogue produit

- Étude de prix et de solution suivant le plan de masse des sites clients



Techniques :

- Expérience des réseaux informatiques et électriques

- Connaissance dans les systèmes de sécurité périmétrique & Domotique

- Vérifier la conformité des produits

- Assistance au service commercial dans l’identification des produits

- Compétence de déploiement de CRM



Organisationnelles :

- Gérer et respecter les délais des retours clients

- Planifier les actions pour optimiser les déplacements et les interventions

- Organiser et manager une équipe pendant un événement



Mes compétences :

webmaster

domotique

commercial

informatique

électronique