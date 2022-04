Gilles SCHENFELE

Ingénieur de l'école centrale de Lille, je suis motivé par les métiers et les compétences autour du développement, de l’aménagement et de la gestion de la ville.



Je suis consultant à SYSTRA depuis 2016 sur des études de la mobilité et de planification de systemes de transport.

J'ai été responsable d'études de 2011 à 2016 à AREP, groupe SNCF Gares & Connexions.



Je suis à l'écoute du marché de l'emploi dans le domaine des transports et de l'habitat et plus largement sur le domaine de l'aménagement de la ville, de l'organisation de nos activités et nos transports jusqu'à notre façon de s'alimenter et de consommer.



Mes compétences :

Modélisation

Etude technique

Aménagement

Planification des transports

Gestion de projet