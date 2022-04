Gilles SCHNEE

Docteur en chimie, j'ai principalement travaillé dans les domaines de la catalyse et de la science des matériaux.

Après 5 ans dans la recherche académique et industrielle, j'ai décidé de me réorienter dans le monde du vin par passion. Pour faciliter ma reconversion, j'ai intégré depuis le mois de septembre le Mastère Spécialisé Connaissances et Commerce du Vin d'Agrosup Dijon. Je cherche actuellement un stage chez un agent commercial ou négociant travaillant si possible avec la restauration.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations sur mon parcours et mes compétences.





Mes compétences :

Chimie Inorganique

RMN

GCMS

Synthèse organique

Synthèse organometallique

Cristallographie

GPC

Chimie organique