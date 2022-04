Gilles Sédric CHOKAM,

Jeune mais déterminé, mon souhait a toujours été d’intégrer des structures d’envergure et de grand potentiel. D’où mon parcours académique assez rapide et mon insertion précoce dans le monde professionnel.



En effet, en déhors de ma maîtrise en Comptabilité et Finance, de mon MBA, j’ai été COMPTABLE dans une entreprise d’audit en communication, ensuite AUDITEUR Financier dans un Cabinet d'expertise Comptable et AUDIT pendant trois ans et actuellement je suis dans une Banque dénomée UBA Group depuis quatre ans, ayant evolué dans plusieurs postes (Audit/Control interne, Comptable, Responsable Reporting Financier, Controleur de Gestion) dans la filliale du Cameroun et actuellement en poste de Directeur Financier dans la filliale du Congo RDC où je rempli plusieurs missions.



Ces missions assez variées m’ont données le goût du service d'audit et financier y compris ses variantes.



Ces fonctions m’ont permis d’accroître mes capacités d’adaptation, de rigueur et de me mettre au fait dans la résolution des problèmes professionnels, humains et organisationnels.



Mes compétences :

Analyse financière

Analyse financière audit

Audit

Comptabilité

Comptabilité et gestion

Informatique

Gestion administrative