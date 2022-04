Gilles SEVIN

Je pourrais comme beaucoup de candidats lister des qualités et des motivations, mais pour étayer au mieux ma candidature je préfère faire face à un constat pour mettre en avant tout mon savoir faire professionnel dans la fonction de commercial



La situation actuelle bouscule les repères traditionnels de la relation commerciale:

• Entreprises ayant appliquées la politique de la « terre brûlée »

• Clients de plus en plus difficiles à satisfaire et convaincre (produits - prix - services – conditions de règlement - financement .........)

• Prospects de plus en plus sollicités

• Conjoncture économique délicate

• Les exigences de rentabilité accrue de l'entreprise

• Négociations de plus en plus complexes "vendre plus, mieux et plus vite"

• Compétitivité concurrentielle de plus en plus âpre



Plus que jamais ..... La vérité se joue sur le terrain !!!

La vente est un art et un jeu de passionnés ou seuls les plus talentueux réussiront



Mon métier:

• Le développement de la performance commerciale par une démarche professionnelle, efficace, percutante, valorisante et gratifiante (vendre plus … plus vite … plus cher …)

• Le dépassement des objectifs par une découverte efficace pour verrouiller au mieux l’accord client (identifier, recueillir et comprendre les informations qui vont être en mesure de déclencher l’achat)

• La pérennisation de la relation commerciale en optimisant au mieux la connexion client

• Créer la différence et gagner la préférence client (Ecoute active – Finesse d’Analyse – Qualification réelle du besoin – Orientation dans la prise de décision)

• Booster les réussites par un management adapté





Mes compétences :

Développement commercial