Gilles SEVIN

Directeur commercial expérimenté, plaçant le client au centre de la démarche, je m’efforce de constituer une base de clients fidèles tout en mettant en œuvre une stratégie commerciale et marketing visant à développer les ventes (CA et marges). Reconnu pour mes compétences managériales, je suis animé par l’épanouissement professionnel de mes équipes. Ma rigueur organisationnelle, ma réactivité et ma flexibilité me permettent d’assurer la conduite de projets simultanés afin de développer les ventes.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Étude de marché

E-commerce

Marketing

Management

Communication

Développement commercial