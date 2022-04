Gilles SOMLAY

L'éclairage de sa conception à sa réalisation pour :

habitation . commerce . hôtellerie . bureaux . médical



La lumière structure les lieux, elle révèle l’architecture et honore les objets.

Nous organisons la rencontre entre lumière et matière pour apporter personnalité et émotions à vos espaces.



Répondant au besoin d’une véritable expertise sur la mise en lumière de projets, nous proposons des solutions techniques simples et innovantes pour mettre en valeur les lieux, les matériaux et magnifier les objets.



Tout commence par un échange, l'objectif est de comprendre besoins et désirs. Comprendre ce qui est important pour vous, ce qui est à mettre en valeur, les ambiances recherchées ainsi que le degré d'originalité du projet.



De cet échange résultera une lumière unique et cohérente avec le lieu et son objet, celle qu'on oublie parce qu’évidente, celle qui nous surprend par son originalité ou son audace





. projet sous forme de plan détaillé 3D et budgété

. suivi pour la mise en œuvre du chantier avec nos équipes d'installation ou les vôtres

. direction technique des réglages et programmations

. réception du chantier

. suivi des garanties matériel



www.somlay.com

contacts@somlay.com



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de projet

Eclairage