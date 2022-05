Sandrine MURER

De manière ponctuelle ou régulière, je réalise l'ensemble des formalités légales régissant la vie des entreprises :



Immatriculation,

Ouverture, fermeture d’un établissement secondaire,

Augmentation ou réduction du capital social,

Changement de dirigeants, de commissaires aux comptes,

Modification de la dénomination sociale, ajout / modification / suppression d'une enseigne, d'un nom commercial,

Changement de date de clôture, prorogation de durée de la société,

Adjonction, suppression ou modification de l’objet social, changement de forme juridique,

Transfert du siège social ou de l’établissement secondaire,

Continuation malgré la perte de plus de la moitié du capital social, dissolution, mise en sommeil ou radiation,

Dépôt de comptes annuels, de cession de parts sociales, d’actes,

Mise à jour des statuts etc..



La prestation proposée pourra comprendre :



La retranscription de procès-verbaux (AGO, AGE, AGM)

L’enregistrement des actes à la recette des impôts,

La rédaction et la publication de l’annonce légale,

La modification des statuts,

La préparation des imprimés Cerfa (M2, M0, M’, M4, PO, P2, P4, TNS …)

Le dépôt du dossier au Greffe du Tribunal de Commerce, ou Répertoire des Métiers,



La liste des documents et pièces à fournir en vue de la préparation du dossier, vous sera communiquée par courriel.



Pour vous satisfaire au mieux, je vous garantis confidentialité, rigueur et rapidité.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires.











Mes compétences :

Organisée et sérieuse

Rapidité

Autonome et responsable