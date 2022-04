Gilles SOULIER, dirigeant de l'entreprise SAS GICA PME CONSULTING.



Cabinet destiné à accompagner les cédants et repreneurs dans leur projet de vente et rachat d'entreprises et fonds de commerce.



Nous intervenons principalement sur le grand Rhône-Alpes afin d'être au plus proche de nos clients.

Nous pouvons cependant intervenir hors région lorsque nos partenaires(Partenaire financiers-juridiques- comptables, ...)nous demandent d'intervenir pour une mission chez un de leur client.



Nous pouvons assurer toute l'ingénierie financière- comptable et juridique par le biais de nos nombreux partenaires entourant notre activité.



Nous assurons une entière confidentialité de la démarche, aussi bien vis à vis des cédants mais également des futurs repreneurs.



N'hésitez pas à nous faire part de vos projet en nous sollicitant à notre adresse mail: gicapme@orange.fr



Nous sollicitons également les dirigeants souhaitant préparer leur projet de vente à nous solliciter en toute discrètion.



Nous pouvons vous proposer une étude gratuite afin d'effectuer un pré-diagnostic nécessaire la mise en place du projet.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Transmission

Pme