Emmanuel THOMAS

Professionnel des travaux neufs, de la maintenance et du génie des procédés, je bénéficie d’une expérience opérationnelle globale et transversale. J’ai pu développer mes compétences en management et gestion de projets au sein de PME/PMI et sur des secteurs d’activités exigeants tels que la chimie, le secteur "pharma/médical/biotechnologie", mais également le BTP. En tant que cadre confirmé, j’ai réussi en matière de :

- management d’équipes pluridisciplinaires,

- optimisation d’organisations,

- amélioration de performances

- gestion de projets

- gestion et développement de service technique



Mes compétences :

Direction technique

Génie industriel

Maintenance

General manager

Travaux neufs