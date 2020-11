Gilles Stephane YOMSI SIME

Je me permets de vous présenter mon profil.



Les domaines sur lesquels j’ai été amené à travailler ceci dans différents secteurs d’activités, m’ont permis de développer mon sens du travail en équipe, mon autonomie, approfondir mes connaissances et mon expérience dans la gestion des opérations, la logistique et le contrôle de gestion . Tout ceci me conduit à penser que je pourrai être un élément déterminant dans l’atteinte des objectifs de votre Entreprise.



Titulaire d'un Master en Affaires Internationales et Ingénierie économique (option Logistique et Management Portuaire) et d'un Master en Comptabilité et Finances. Je souhaite accéder à un poste de gestion me permettant de mettre à contribution mes aptitudes pluridisciplinaires.



Je possède curiosité, souplesse, autonomie, excellent sens relationnel, goût de l'analyse, esprit de synthèse, rigueur et méthode; qualités nécessaires à l’exercice d'une profession de supply chain manager, de contrôleur de gestion, etc.



Mes compétences :

Analyse financière

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Comptabilité financière

Analyse des besoins

Management opérationnel

Pilotage de la performance

Chaine logistique

Contrôle interne

Contrôle de gestion