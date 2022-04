Gilles SUARD

J'ai, dès le début des années 1990, eu la chance de renconter, lors de différentes manifestations techniques, les principaux acteurs de la création des systèmes de câblage informatique.

Nos différents échanges ont fait apparaître le besoin de créer des prestations de services liées à la qualité des travaux de ces réseaux.

J'ai alors créer ce service au sein d'un des plus grand organisme de contrôle technique français.

Très rapidement, j'ai été sollicité à faire partager mon expérience dans ce domaine (réalisation de conférences, de formation et d'ouvrages).

Celà m'a ensuite conduit à participer, comme membre et/ou consultant, aux commités de normalisation français et européens.

J'ai alors souhaité appliquer ces compétences sur les chantiers et intréger un installateur courants forts/courants faibles reconnu.



Mes compétences :

Technique

VDI