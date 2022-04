Gilles TALLET

Spécialiste dans le domaine de la sûreté / sécurité électronique, de l électricité, de la Domotique. Rigoureux, efficace, perfectionniste, j ai réussi à lié la gestion de projets et la technique, ce qui permet d éviter une multitude d imprévus..... J aime avancer dans la vie professionnelle et rien me bloque, il y a que des solutions et je sais prendre des initiatives....



Mes compétences :

Électronique

Électricité

Domotique

Informatique

Gestion de projet

Elaborer des solutions techniques et financières

Gestion de la Maîtrise des budgets

Superviser et contrôler l'exécution des travaux

Définir la faisabilité et la rentabilité du projet

Contrôler la conformité des réalisations clients/f

Management

Analyser les choix techniques et définir les équip

Définir un avant-projet

Evaluer le coût des opérations pour un projet

Affecter le personnel sur des postes de travail

Sélectionner les moyens et les méthodes à mettre e

Sélectionner fournisseurs, sous-traitants, prestat

Etablir un cahier des charges

budgets

Transaction Processing Monitor