Gilles TANTER

De 1985 a 1987 formation electronique a nice, formation en installation antennes TV et parlophone

De 1987 a 2000 Technicien au CERN a Genève, groupe sur les cavités supraconductrice, travail en salle blanche, mise au point d'une machine d'eau déminéralisée a 18 Mohm, assemblage et mise en place de modules supraconducteur pour le LEP 200, développement de modules supraconducteurs pour le LHC, saclay.

2001 a 2006 symag (Laser-Symag), technicien de maintenance, puis responsable du SAV, gestion de 6 technicien en atelier.

2006 a aujourd'hui ASPV, gérant Technicien informatique en guadeloupe comme prestataire pour Laser-Symag, maintenance de la grande et moyenne distribution (carrefour, leader price, Mr Bricolage, Go sport Weldom etc..), Pose Etiquettes Electroniques de Gondoles EEG dans les Pharmacies.

Hotline et télémaintenance

Formation a l'utilisation des serveurs sous windows server

installation, paramétrage de solution monétique et d'encaissement (retail).



Mes compétences :

Réparation materiel retail

Informatique logiciel

IBM

Maintenance informatique