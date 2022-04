Gilles TARTROU

Aujourd'hui, toujours au centre de formation, je crais des référentiels de nouvelles formations, liées et parallèle aux transports.

J'ai 11 années d'expérience de la route en transport National et International, j'ai effectué du transfert de produits tout genre, (alimentaire, industriel,convoi exceptionnel et autres), en Europe des 12 à l'époque).

J'avais à coeur le respect : des règles de sécurité, de la RSE (Réglementation Sociale Européenne), ainsi que des contrats d'engagement avec les clients sur la qualité de transport, des délais de livraison et le Partage de la route (notion qui se perd).



Aujourd'hui, je suis formateur opérateur spécialiste en transport et logistique (en centre de formation chez Fauvel-Pro) depuis 12 années. Je suis très impliqué dans le respect : des contrats clients, de la hiérarchie, des marchandises acheminées, des délais de livraisons, le partage la route et de ses usagers, de l'image véhiculée de l'entreprise sur la route et chez nos clients et futurs clients à fidéliser. Je suis très impliqué dans l'accidentologie, ses analyses afin d'y remédier, ainsi que sur l'éco-conduite. Fort de mes connaissances des engins de manipulations de levage, de travail BTP et tout autre, je forme avec une grande passion, les salariés à la sécurité d'eux même, des autres, du matériel, au respect de l'image de l'entreprise.

Ma passion, je ne demande qu'à la partager de nouveau.

Je suis ouvert aux propositions, aux nouveaux challenges et au travail avec de nouvelles équipes, même si aujourd'hui je suis salarié.

Gilles



Mes compétences :

de la sécurité

fort d'expérience de la route

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Lutte contre l'insécurité, l'incivisme, l'individu

Vivre la route, avec tout types de véhicules

Curiosité

PSC 1