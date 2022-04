Christelle DELIGNE

A la fois conseillère en insertion professionnelle, formatrice et coordinatrice d'actions, ma polyvalence, mon autonomie, mon sens de l'organisation et ma rigueur me permettent de mener à bien ces trois activités.



Mes compétences :

Psychosociologie

Travail en équipe

Coordination

Conception pédagogique

Conduite d'entretien

Reconversion professionnelle

Orientation professionnelle

Evaluation

Formation professionnelle

Promotion de l'offre de formation

Psychologie du travail

Animation de formations

Bilan de compétences