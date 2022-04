Didier LIVRAN

Mon parcours professionnel est axé sur les deux pôles fondamentaux du commerce.

Tout d’abord comme acheteur manageur d’une unité commerciale dans la Grande Distribution pendant 10 ans (Continent hypermarché), à une époque où la qualification de « responsable » correspondait réellement à une autonomie de choix et de décisions.

Puis, j’ai comme responsable commercial (Warner Home Vidéo).

Lors de ma récente reconversion professionnelle, la transmission de savoirs m'est apparue comme évidente. Grace à la formation du CAFOC, j’ai compris que « l’apprentissage » était une étape complexe et fondamentale et que la « motivation » en était la matière première pour le formateur.

Mes premières interventions ont été centrées sur mes compétences opérationnelles (techniques de ventes, achat, gestion d’une unité de vente, management, développement et stratégie commercial, marketing et comportements du consommateur).

Suite aux recherches et à la veille nécessaire pour construire et mettre à jour mes cours sur ces matières, je me suis orienté et passionné pour les nouvelles théories sur la consommation et le commerce.

Nous sommes, en effet, dans une période charnière ou le « commerçant » ne doit plus se contenter de « gérer » (marge, CA, stock, évolution, concurrence…),mais ou il doit aussi intégrer une politique RSE, ou il doit mettre en place une démarche qualité et des outils de CRM, ou il doit posséder une identité numérique efficace, ou il doit appréhender une stratégie multicanal puis de cross canal ou il doit intégrer les nouveaux parcours décisionnels des clients, ou il doit transformer l’acte de vente en « expérience émotionnelle » pour le consommateur.

Les enjeux marketing de ces futures années seront, certainement, la publicité sur les réseaux sociaux, l’invasion des mobiles, le retargeting, le remarketting, le webrooming et le showrooming, le narrative retailing…, voila des nouveaux termes que le commerçant va devoir assimilés rapidement



Mes compétences :

Vente

Formateur

Pédagogie

Commerce

Bureautique

Merchandising

Management commercial

Développement commercial

Gestion des achats

Négociation achats

Gestion de la relation client

Ingénierie de formation

Formation professionnelle

Techniques de vente

Formation action

N�gociation commerciale