Gilles TCHYGNOUMBA-JOCET

Je suis Mr Jocet Gilles, j'ai 27ans et je suis détenteur d'un BTS commerce international, une licence professionnel mention adjoint responsable export, et d'un Master 2 en Langues étrangères appliquées en commerce international. Tout au long de mon cursus scolaire, j'ai eu des expériences dans le domaine du commerce en tant que force de vente, technico commercial dans le domaine vidéoludique (sony playstation), et informatique(HP). J'ai également eu l'opportunité de travailler à l'import-export dans le domaine de la bijouterie artisanale (vietnamienne) en tant qu'assistant du responsable commercial, j'ai pu travailler dans le domaine du luxe chez Mauboussin(service production) et chez Hermès Bobigny (sav logistique). Je suis actuellement en recherche active d'emploi!!! et vous pourrez trouver plus de précisions sur mon parcours et mes expériences dans mon CV.



Gilles Jocet





Mes compétences :

ADV

Assistant commercial

COMMERCE

Commerce international

Commercial

Export

Import

Import Export

International

Langues

Marketing

Prospection

SAV