Gilles TETIN

Après 8 ans d’expérience en design et calcul à délivrer efficacement dans des entités engineering sur des activités orientées produits, je travaille depuis 10 ans dans un contexte international sur la transformation digitale des activités ingénierie et manufacturières dans l’industrie lourde orientée projets.

Ma parfaite connaissance des ateliers et des Bureaux d’études me permet d’échanger et de comprendre les problématiques de terrain pour mieux les accompagner dans leur transformation digitale.

Mon esprit d’entreprendre et mon sens de l’innovation sont des atouts majeurs dans le monde digital où l’adaptation et la remise en question des systèmes établis est le lot quotidien.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique