Gilles Thiercelin,



j'ai 40 ans et je vis actuellement dans l'Essonne, en région parisienne.



Très jeune j'ai senti une réelle passion pour l'univers du numérique



Passionné d'informatique et de traitement d'images, j'ai découvert une passion pour la photographie depuis 6 ans.



J'ai décidé de consacrer une partie de mon temps à la photographie en 2008, tout en conservant une activité salariée en parallèle.



Depuis 2010 je travaille en freelance sur tout type de projets et vie de ma passion et de mon metier.



Mon site :Array

présente quelques morceaux choisis de mes différents travaux, tant professionnels que personnels.



Thiercelin Gilles



E-mail : thiercelin.gilles@gmail.com

Contact : 06.49.38.53.66

Athis Mons 91200

siret: 520 966 631 00019

http://www.gilles-thiercelin.fr

http://www.ma-seance-photo.com/



Mes compétences :

Photographe

Album photo

Photoshop