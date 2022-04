Gilles THOMAS-GUIROY

20 ans d’expérience en stratégie et mise en place d’outils de communication à destination des entreprises et organisations



Depuis mai 2012 Consultant Senior - Responsable du Pôle Consulting chez SOUS TOUS LES ANGLES



L'agence de communication STLA accompagne depuis 22 ans les acteurs publics et privés dans les contextes de changement (environnementaux, sociaux, économiques).



Nos secteurs d'activité sont:

- la ville (renouvellement urbain, mobilité,habitat, concertation),

- le développement durable (plans climats, prévention des déchets, recyclage, gestion concertée, ...)

- la RSE.



Nos spécificités:

- la mise en oeuvre de stratégies de communication multi-acteurs, publics/privés, dans une logique partenariale,

- du conseil à la mise en oeuvre opérationnelle des actions préconisées,

- des savoir-faire métier alliés à une culture et une expertise de nos sujets.



STLA intervient sur l'ensemble du territoire national.





Septembre 1999 - Novembre 2011 Groupe NEWS INVEST

Agence conseil en marketing et communication intervenant sur les marchés de l’Internet, de la finance, et du développement durable - Société inscrite au Marché Libre d’Euronext Paris (MLNEI) - CA 2011 : 14 M€.



Entités du Groupe: Actus Finance et Communication, agence de communication financière - ActusnewsWire, diffuseur agréé AMF d’informations réglementées – Keyline, agence média interactive - Amezis, agence conseil en environnement, Agence ZAP, agence conseil en Relations presse et relations publiques(cédée depuis) et Performance & Influence, agence conseil en gestion de l’image et de la réputation sur Internet.



Directeur de Projet Groupe en communication et marketing

• Projets transversaux

• Coordination générale

• Développement

• Recommandations stratégiques

• Réponses aux appels d’offre



Compétence: répondre aux grands enjeux des entreprises et organisations :

- Le développement de la notoriété et la gestion de l’image

- La conquête de clients

- La conquête/fidélisation d’investisseurs

- L’intégration des bonnes pratiques liées au Développement Durable.

- La réalisation d'outils de communication



Métiers:

- Conseil et stratégie en communication corporate

- Conseil et stratégie en communication environnementale et développement durable

- Conseil en communication financière

- Relations presse

- Edition

- Publicité corporate et financière

- Evénements corporate et financiers

- Stratégies média interactives

- Identité numérique

- Communication on-line

- Référencement



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Publicité