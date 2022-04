Après une expérience en ferronnerie puis en rénovation bâtiment, je me suis dirigé vers les énergies renouvelables

Depuis 2006 AIRSOL conseille et pose des capteurs solaire thermique et photovoltaïque, des chaudières bois buche, granulé et déchiqueté.

Airsol pose aussi des poeles buches ou granulés, air, canalisable ou hydraulique

Airsol est titulaire des appellations Qualisol, QualiPV et qualibois