Gilles THORIN

Http://www.journalauto.com/lja/article.view/7393/cybergarage-reels-profits/4/distribution





Expériences professionnelles



· Depuis 1992 Consultant des réseaux automobiles



- Négociathor - centrale d’échange de véhicules d’occasion



- Négociathor - Accompagnement de concessionnaires en HONGRIE pour observer les tendances du marché VO.



- Citroen Lyon - Promotion de Saxo Electriques



- Rochus Geissel GmbH Neuss - Exportation de VW Polo en Allemagne et de Saxo Electriques en Norvège



- ISVA - Institut Supérieur de la Vente Automobile

Formation de commerciaux aux techniques de vente



- CFCIA Algérie – Centre de Formation de la Chambre d’Industrie d’Algérie. Formation de commerciaux aux techniques de vente



- CYBERGARAGE - Alternative à la REPRISE - Concept novateur grâce à l'Interrnet



- PASSION AUTOMOBILE concession BMW & ROVER - Concept Négociathor pour écouler le stock mort par le biais des ECHANGES VO.



- CAC Maroc - Importateur VW AUDI SKODA PORSCHE Audit après vente portant sur la qualité du service et la mise à disposition des pièces détachées.



Missions et tâches précédentes



· De 1983 à 1992 – Dirigeant de concession automobile

Création et Direction d’une concession SEAT- 450 VN – 300 VO - 11 collaborateurs - Parmi les 10 premières de France



· De 1977 à 1983 - Inspecteur SAV - Volkswagen France

Gestion SAV et assistance technique des concessions VW AUDI – 30 concessionnaires



· De 1974 à 1976 – Responsable SAV – Mercedes Afrique

Gestion des ateliers après vente en Côte d’Ivoire et au Sénégal – 30 collaborateurs AV



· De 1970 à 1972 - Stage technique - Porsche Allemagne

Echange professionnel et linguistique dans le cadre de la construction européenne (OFAJ).



* OFAJ = Office Franco - Allemand pour la Jeunesse





>

>



FORMATION Techniques de Vente



Module 2 à 10



2 - Adapter son comportement + Techniques de vente

3 - Reprendre un VO + Techniques de vente

4 - Prospecter par téléphone et par Internet + Techniques de vente

5 - Prospecter un secteur + Techniques de vente

6 - Animer un secteur + Techniques de vente

7 - Vendre l’offre globale + Techniques de vente

8 - Vendre aux entreprises + Techniques de vente

9 - Vendre un VO + Techniques de vente

10 - Connaître les modes de financement + Techniques de vente



• Chacune des 9 sessions suivantes fait l’objet d’un thème lié aux techniques de la vente automobile. Cet apport vient renforcer la maîtrise de la négociation.

• A chacun de ces 9 modules de formation correspond un exercice de simulation portant sur les techniques de ventes.

• La mise en scène d’un vendeur et d’un prospect devant la caméra vidéo restituera des comportements insoupçonnés chez les participants.

• L’objectif est de structurer l’échange verbal et gestuel entre un vendeur et son prospect



NOTA : Ce modèle de formation peut bien entendu être étendu à d‘autres secteurs automobiles comme le Poids Lourd



<

<

<











La distribution AUTOMOBILE rencontre des difficultés de survivance. Je propose d'intervenir dans le cadre de missions à durées limitées pour y remédier.



VN/VO - l'alternative à la reprise - Je propose une alternative à la REPRISE des "véhicules d'occasion", avant de vendre (virtuellement) des VN ou des VO. En tablant sur une telle alternative, vous pouvez être assuré de créer du trafic et des ventes.



1/ Lorsque l’on REPREND des VO d'autres marques on doit s’empresser de les ECHANGER contre des VO de sa marque.

Nota: L'expérience démontre qu'en situation "brick and mortar" on revend plus cher et plus vite les VO de sa marque.



2/ Grâce à l'INTERNET on peut s'intéresser aux VO de sa MARQUE vendus de gré à gré par les automobilistes et les déposer en dépôt virtuel au Cybergarage.

L'avantage, l'automobiliste conserve l’usage de sa voiture et accepte la "décote" que nous mentionnons sur le mandat de reprise.

Nota: Par nature les VO vendus de gré à gré sont en



Mes compétences :

Directeur général

Audit

Internet

Assurance

Webmarketing