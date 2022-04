Gilles TILLIÉ

Affréteur de transport routier, je vous propose mes services pour gérer votre portefeuille clients (commandes, fidélisation et développement) et fidéliser vos sous-traitants.

Le contexte européen du cabotage permet de faire jouer la concurrence européenne. Pour autant nos transporteurs nationaux répondent à des besoin de livraison locales et offre une gamme de service plus large. Avoir une approche locale et internationale permet une gestion des flux toute l'année.

Le transport ferroviaire revient sur le devant de la scène. Il permet des économie d'échelle sur les longues distances et une régularité de livraison. C'est aussi un levier marketing pour les entreprises soucieuses de leur empreinte carbone.

Globalisez votre offre transport, réduisez vos coûts de transport et gagnez des parts de marché!



Mes compétences :

Commerciales Techniques de négociation

Prospection commerciale

Affrètement

Anglais

Italien bilingue

Espagnol