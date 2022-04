Gilles TIXIER

2008 - 2010 Aouro consulting - Orléans

Consultant CRM, organisation, bilan de compétences :

o Organisation :

Conception et maintenance de tableaux de bord

• Commerciaux :

o Tableau de suivi de l’activité avec évolution de l’objectif en fonction du réalisé par commercial et global

o Tableau de projection des résultats

o Statistiques clients

o Tableau d’état d’avancement des affaires

• Financiers :

o Projection de facturation

o Suivi des relances

o Suivi et répartition du chiffre d’affaires

Outils de suivi de la production (sérigraphie)

Automatisation de certains processus administratifs

Amélioration des circuits administratifs

Déploiement d’une approche ISO (Electricien) mise en place d’outils de suivi

o Bilan de compétences

2005 – 2008 Technomade - Bordeaux

Consultant CRM

o Adaptation d’une CRM aux besoins des clients (concessionnaires Xerox, téléphoniste)

2005 APSID - Neuilly sur Seine

Consultant CRM

o Maintenance de la CRM déjà en place

o Déploiement de nouvelles fonctionnalités

2003 – 2005 Valliance sas - Orléans

Consultant CRM accompagnement des normes ISO :

o Paramétrage du suivi ISO (non conformités, processus, cartographie des processus, politique qualité, etc. …)

o Paramétrage d’une enquête de satisfaction et tableaux d’analyse des résultats.

1980– 2003 Yves Ollivier - Orléans

Consultant d’agence en charge des clients de la structure d’Orléans :

o Encadrement de l’équipe de consultants de l’agence,

o Suivi des clients de l’agence contrôle de faisabilité des mises à jour, conseil d’évolution, résolution des problèmes.

Consultant gestion (CRM KDP, Gestion commerciale SAGE, Comptabilité SAGE)

Responsable des achats et de la logistique :

o Gestion de la logistique (approvisionnement, livraison, facturation),

o Contrôle technique des commandes,

o Conseils et formation des commerciaux,

o Négociation et suivi des tarifs.

Chef de projet

Mini informatique : HP 3000, HP 9000. OS : MPE V puis HP Ux Base de données : IMAGE puis TURBO IMAGE

Développement d’une application de suivi des pistes dans un laboratoire de recherches (Yves ROCHER).

Analyste programmeur

o Développement et maintenance d’applications de gestion de production et pilotage de machines dans le monde de l’optique médicale.

Programmeur pour le groupe (groupe régional de 180 personnes)

o Développement et maintenance d’une application de gestion multi-sociétés

Approvisionnements, stock, facturation,Comptabilité, comptabilité analytique, Statistiques, Liaisons bancaires, états des commissionnements, etc. …).

Aide-comptable

En charge de la comptabilité clients et fournisseurs.



Mes compétences :

Audit

Gestion de la relation client

Analyse