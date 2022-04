Gilles TIXIER

Auparavant : Consultant & Formateur en :

. Qualité industrielle, dont avec la Statistique appliquée : le contrôle métrologique des préemballages (la maîtrise du juste remplissage des produits préemballés), la validation des méthodes de contrôle, les plans d'échantillonnage.

. Management des processus et les analyses de risques pour la maîtrise des processus

. Sécurité des aliments en Agro-alimentaire et restauration (HACCP)

. Nettoyage et désinfection, aide au choix des procédés et des produits, validation et optimisation des procédés de nettoyages (ÉcoNettoyage)



Membre du réseau CASE, les Consultants en Agro-alimentaire et Environnement :

Fondateur du GRADA, le Groupe de Réflexion sur l'Analyse des dangers en Alimentaire :

Intervenant en Statistique appliquée, Management de processus, Analyse des risques pour leur Maîtrise :

. École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers ParisTech (Aix en Provence)

. Pôle Méditerranéen de l'Innovation d'Arts et Métiers ParisTech

. École d'ingénieurs ESIL (Luminy)



Mes compétences :

Qualité

Consultant

Hygiène - HACCP - Plan Maîtrise Sanitaire

Maîtrise Statistique des Procédés - SPC

Contrôle Métrologique des Préemballagess

Validation de nettoyage

Validation de méthode

Métrologie

ÉCO-Nettoyage industriel