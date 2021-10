Sébastien DELÉLÉE

Intervenant en conseil, audit et formation en Qualité et sécurité alimentaire.

Responsable du centre de formation Rocalis pour les salariés des entreprises de tous secteurs.

Gérant du laboratoire Boreal Diagnostic, spécialisé dans l'analyse des métaux lourds en agroalimentaire et environnement.



J'interviens pour la formation des salariés et responsables sur la mise en place et l'application de référentiels Qualité comme l'HACCP, l'IFS, le BRC ou encore l'ISO 22000. Je réalise également des audits selon ces mêmes textes dans des sociétés de l'IAA, la restauration commerciale ou les collectivités.



Mes compétences :

Audit

IFS

Expertise

ISO 22000

Qualité

Alimentaire

Ingénierie

HACCP

Conseil

Hygiène

Analyses alimentaires

Recherche de métaux lourds