Gilles TONDA

« La créativité et le génie ne peuvent s'épanouir que dans un milieu qui respecte l'individualité et célèbre la diversité. »

c est fort de cette citation de Pierre Joliot que j'ai entrepris de poursuivre mes rêves et de créer mon entreprise G TON IMMO.

Je mets au service de mes clients ma vision de la relation client : proximité, empathie, écoute,confiance, respect des engagements et satisfactions.

J'accompagne mes clients durant toute les phases d'un de leur projet de vie. Mes compétences, mes connaissances sont à leur service pour trouver les solutions adéquates et vivre ce projet immobilier autrement.