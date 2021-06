Laurent FOUILLÉ

J'apporte ma modeste contribution à l'émergence d'une ville plus respirable et énergétiquement efficace : en participant à la meilleure connaissance des pratiques de mobilité, en étudiant des améliorations possibles aux infrastructures de transports existantes, en sensibilisant élus et citoyens aux problématiques de déplacements, en intégrant la prise en compte des flux dans la planification urbaine, en participant à la formation des étudiants et des professionnels, en véhiculant quelques idées par différents médias, en essayant d'avoir des pratiques cohérentes avec mes opinions...



Au plaisir d'échanger avec vous ou d'être associé à vos projets



Mes compétences :

Sciences humaines et sociales

Mobilité douce

Sociologie urbaine

Analyse de controverses socio-techniques

Evaluation environnementale

Urbanisme carlight et carfree

Economie des transports

Bonne humeur

Sociologie

Politiques publiques

Environnement