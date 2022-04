Gilles TOPIN

Professionnel de la distribution depuis plus de 15 ans, j’ai occupé successivement les fonctions de responsable de magasin, puis de responsable commercial et marketing.



Une expérience passée en tant que Directeur Commercial, Marketing et Développement, au sein de l’entreprise JEREM (Groupe NORKI International) m’a permis d’acquérir une véritable qualité d’écoute, d’analyse et de coordination. Par ailleurs, 13 années d’expérience constituent un atout que je souhaite exploiter au maximum.



Ma mission dans le groupe JEREM, au titre de coordinateur du projet de développement, recouvrait la mise en place du réseau de distribution Retail et Outlet, la création des structures juridiques, les études de marché, la recherche et la collaboration avec les acteurs/partenaires locaux, le pilotage des chantiers et le recrutement des équipes commerciales, pour l’ouverture de 27 sites commerciaux dans 6 pays européens (France, Suisse, Espagne, Portugal, Suède, République Tchèque).



Depuis mai 2009, je collabore, au titre d’associé, au développement d’une entité commerciale spécialisée dans l’intégration du canal de distribution e.commerce au sein des entreprises du secteur de la mode. Basé sur le concept de la transversalité de ces projets de développement dans les entreprises, mon rôle consiste avant tout à piloter l’ensemble des prestataires tant au niveau technique et opérationnel (développement informatique, passerelles : ERP – sécurisation des paiements, logiciels de transport, méthodologie et création des documents, utilisateurs, organisation et formation des équipes, logistique), qu’au niveau commercial et marketing (stratégie commerciale, gestion DATAWEB, EMAILING, SEARCH, DISPLAY, WEB ANALYTICS, pression marketing, gestion de l’offre, référencement SEO - SEM)



Dynamique, ayant le sens de l’écoute et du travail, pluriculturel de part mes expériences à l’étranger, je souhaite faire profiter votre entreprise de ces qualités.



Mes compétences :

Coordinateur de projet