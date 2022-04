Gilles TOSSEGHINI

Je reste persuadé qu'une bonne information fait prendre la bonne décision.



Mon parcours durant ces 25 dernières années au travers de quatre constructeurs majeurs me permet aujourd'hui de vous apporter mon expertise et conseils en toute sérénité. Je ne suis pas lié à une marque, ce qui m'offre la possibilité de répondre au meilleur rapport qualité / prix tout en vous proposant la solution adéquate.



NUMERICA France, c'est une forte expérience commerciale.

Plus de 500 clients, 2 500 équipements sous contrat de maintenance, Gestion de parc d’impression mais aussi intégrateur de solutions pour optimiser vos flux documentaires. Une palette d’imprimantes, de multifonctions, de traceurs jusqu'aux presses numériques avec leurs équipements de finitions pour les applications dites techniques et/ou d’art graphique.

Notre offre de Services (maintenance multi marques, audit, Impression, impression déléguée, dématérialisation, archivage, gestion de votre parc informatique, …) ou Produits (solutions arts graphiques, impression individuelle ou partagée, logiciels innovants…), nous avons la solution à votre besoin Découvrez notre site :Array, les réponses à toutes vos questions.



Mes compétences :

Bureautique

Production Printing

Prospection

Suivi Clients

Relationnel

Vente

Marchés Stratégiques

Négociation Commerciale

Développement Commercial

Ecoute