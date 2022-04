Assurer le développement du portefeuille foncier

Réaliser la pré étude technique, juridique et financière des opérations en montage

Conduite des opérations depuis la conception jusqu'à la livraison,

Direction et contrôle de l'activité des différents intervenants,

Suivi technique, administratif et financier.

Opérations de construction, d’équipement, et d’aménagement

Mission d'OPC



Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

Immobilier