Gilles TRAHARD

Inspecteur en vue du classement des hôtels de 1* à 5*****, des campings, des résidences de tourisme et des villages-vacances de 1* à 5*****, je dispose de l'expérience du classement de nombreux établissements, principalement dans l’hôtellerie indépendante et/ou sous labels volontaires (Logis de France, Châteaux et Hotels Collection, Relais & Châteaux, Best Western...), que je peux mettre également à votre disposition pour apporter diagnostic et conseil de votre établissement.



Encadrement et formation théorique et pratique des inspecteurs sur la moitié est de la France.



Assistance architecturale à la conception de résidences et d'hôtels de tourisme, rénovation de campings.



Mon credo est d'aider les professionnels de l'hotellerie et de l'hébergement touristique à valoriser leurs établissements et à mieux appréhender les obligations règlementaires (accessibilité handicapé, sécurité incendie & classement hotelier) pour dédramatiser leur situation et éviter le sentiment d'abandon et la peur de la fermeture de l'établissement...



... et pourquoi pas vous aider, au jour le jour, à faire de votre hôtel, de votre camping,..., une destination incontournable !



Mes compétences :

Tourisme

Hôtellerie

Conseil

Qualité

Coaching

Luxe