Gilles TRINQUART

RESUME DE CARRIERE:

Directeur technique & développement d'une entreprise de Thermorénovation; Responsable commercial d’une entreprise de recyclage de déchets industriels; Responsable du développement d’une entreprise web au service des collectivités locales; 8 ans à des responsabilités de développement à l'international (Amérique du Nord, Asie, Moyen orient, Europe, Afrique du Nord) dans le secteur des matériaux de construction.



Compétences clés :

- Capacité à développer rapidement des projets en privilégiant qualité, rentabilité et assise organisationnelle rigoureuse,

- Management de projets, constitution et accompagnement d’équipes de projets (int./ext.) par la mise en commun des compétences, des personnes au service de l’atteinte de l’objectif fixé,

- Capacité à établir des relations avec des individus de cultures différentes,

- Résolution créative de problèmes dans des environnements non familiers et/ou déstabilisants.



Mes compétences :

Trading