Jean-Francois DRANSART

Bonjour à tous



Dans la vie quotidienne ou dans le travail, mon seul souhait est de voir les clients satisfaits et les salariés des entreprises heureux.

Le petit groupe d'experts dans le domaine de la satisfaction client et de la recommandation est en train de convaincre de plus en plus d'entreprises.

Acquérir de nouveaux clients quasi gratuitement, fidéliser son parc, améliorer la satisfaction de ses clients tout en diminuant ses coûts de gestion est réalisable facilement.

Il suffit d'organiser l'ensemble de la structure de l'entreprise autour d'un objectif : la recommandation.

De là découleront de nombreux objectifs secondaires tels que la satisfaction client, la simplification des processus clients, l'amélioration des offres et services qui permettront à terme à l'entreprise de développer son chiffre d'affaires et ses marges.

Evidemment, cela ne se fait pas en un jour et cela nécessite que la Direction de l'entreprise mobilise tous les services de l'entreprise sur cet objectif.

Résultats garantis : des clients satisfaits qui dépensent plus chez vous qu'ailleurs, qui vous apportent de nouveaux clients et des salariés heureux qui sont encore plus efficaces, qui apportent aussi de nouveaux clients et améliorent l'image de la société, et tout cela avec un investissement limité.

Que demander de plus ?



Ceux qui sont intéressés pour en savoir plus ou savoir comment faire : contactez-moi.

Je serais ravi de vous conseiller, d'intervenir dans votre entreprise dans le cadre d'une mission de courte durée ou de vous recommander les meilleurs acteurs du domaine pour vous accompagner dans cette démarche.



Alors à bientôt.