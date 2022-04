Gilles TROCHERIE

DOMAINES DE COMPTÉTENCES:

Photographie:

- Numérique : prise de vue, traitement de fichier brut, retouche, restauration de photo.

- Argentique : 24x36, moyen format, développement film N&B, scan négatif/diapo.

- Exécution de reportages, photographie de produits en studio

Communication:

- création de visuels (cartes, plaquettes, posters, affiches, logos), gestion et mise en valeur d'expositions photo, prise de contact et suivi de projets avec divers sociétés privés, mise en page d'articles.

Informatique:

- Windows 2000/XP, MacOS X, Photoshop, DPP (logiciel Canon), Word, Xpress (débutant).

- Montage, démontage, diagnostique d’un ordinateur, installation et configuration d’un système d’exploitation, gestion du stock de consommables et de pièces détachées.





PARCOURS PROFESSIONNEL:

Mars 2012: Ouverture d'un bureau de représentation de la société SMOOTH-CAPTURE LTD à Taipei, Taiwan

Janvier 2012: Création de la société SMOOTH-CAPTURE LTD, société de multimédia basé a Hong-Kong

Mai 2005 à octobre 2010: Cellule communication information de la 11e Brigade Parachutiste, adjoint à l’officier communication et photographe.

Mai 2002 : Etat major de la 11e brigade parachutiste, administrateur réseau/système Windows NT4, 2000, XP, assistance utilisateurs, dépannage informatique.

Avril 1993 : Engagement au sein de l’armée de terre à Toulouse.



A L'ETRANGER / HORS METROPOLE

2012 : Création de SMOOTH-CAPTURE LTD (Hong-Kong/Taiwan), réalisation de reportages photographique, book photo, photo de produit, développement de matériels support de prise de vue (conception 3D, prise de contact avec les usines, fabrication, test des prototypes)

2011 : départ pour l’Asie, étude des différentes possibilités de lancement d'une compagnie

2007 : Kosovo, photographe, réalisation de nombreux reportages photo sur les activités de la brigade multinationale nord, création de la plaquette de l’état major, mise en place d’une exposition photo multinationale au centre culturel de Mitrovica.

2006 : Accompagnateur voyage de presse au Kosovo, La Dépêche + École de Journalisme de Toulouse.

2004 : Kosovo, Aide usager/dépanneur informatique, réalisation de reportages photo au profit de l’état major Français.

1994 à 2002 : Ex-Yougoslavie, République centre africaine, Kosovo, la Réunion, Juan de Nova.





FORMATION/DIPLOMES:

2010 : 120 heures de formation en langue étrangère : Mandarin

2008 : Diplôme de Compétence en Langue niveau 1 anglais

2003 : Formation d'administrateur Trend Micro Anti-virus

2000 : Certificat Technique 1er degrés de radiotélégraphiste

1993 : Certificat Technique Élémentaire de radiographiste.

1992 : CAP « sculpteur ornemaniste » (sur bois).

1991 : BEPC





Mes compétences :

Export

International

Photographie

Multimédia/Internet

Informatique

Commercial

Communication

Conception 3D

Photographe