Gilles TURELIER

Ingénieur généraliste de formation, je suis spécialisé en électricité courant fort / courant faible et informatique industrielle.

Mon parcours professionnel m'a permis de maîtriser des projets (analyse fonctionnelle / technique / financière) dans des domaines aussi divers que le déploiement d'infrastructures GSM ainsi que des réalisations tertiaires, industrielles et hospitalières.

Je maîtrise l'ensemble des outils informatiques "calcul et assistance à la conception" ainsi que les diverses normes en vigueur (C15000, C14000, A.P.S.A.D ....).

Ma curiosité intellectuelle ainsi que mes qualités entrepreneuriales me portent tout naturellement vers la gestion complète de projets.



Mes compétences :

Gestion de projets

Réalisation cahier des charges.

Normes électriques

Suivi technique / financiers

Détection nouveaux besoins

Logiciels de CAO

Achats

Informatique industrielle