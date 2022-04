Gilles VAILLANT

Je suis expert en systèmes Qualité, notamment sur les référentiels ISO 9001, ISO 26000, EFQM, ISO 14001, OHSAS 18001, Référentiel d'engagements de service, en approche processus et en ingénierie d'audit.

J'ai développé mes compétence sur les Méthodes de résolution de problème, l'Analyse de risque, les outils Qualité type AMDEC et le Management de projet.

Je suis auditeur interne de ma société et j'ai pratiqué une vingtaine d'audit (processus ou de conformité).



Mes compétences :

Approche Processus

Tableau de bord

ISO 9001

Audit interne

Reporting

ISO 26000

ISO 14001

Management de projet