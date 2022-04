Gilles VAÏTILINGOM

Attaché au domaine agroalimentaire, j'ai pu découvrir différents domaines et métiers. Mon parcours a été jalonné par des expériences professionnelles dans des entreprises différenciées par leur taille leur secteur d'activité et surtout en lien avec l'alimentaire (PME, centre de recherche, exploitation agricole, grande distribution).

C'est fort d'une compréhension du marché des aliments via une approche filière que j'ai choisi de me spécialiser dans le marketing et le commerce des produits alimentaires.

Apprendre de nouvelles choses et réaliser de nouveaux défis sont mes leitmotivs.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Assurance qualité

Adobe Illustrator

Négociation achats

Communication

Marketing

Adobe Photoshop

Logistique

Packaging

Microsoft Office