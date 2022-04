Gilles VALERIANI

J'ai vécu pendant près de 20 ans à Paris où après des études de commerce international j'ai exercé divers métiers notamment dans l'industrie musicale et la communication. J'ai participé à la mouvance Internet dès 1997 où j'ai intégré une Agence de Communication en tant que rédacteur et Chef de projet e-business. Passionné par le vin, j'ai suivi des cours d'oenologie en Bourgogne et j'ai décidé de m'installer dans le Languedoc où je suis devenu Export Manager dans la filière viticole. J'ai compris rapidement qu'il faut bouger, innover, appliquer des méthodes nouvelles en matière de marketing. J'ai rencontré Alain Coumont, chef cuisinier belge réputé et fondateur de la chaîne de restaurants "Le Pain Quotidien" en 2004 lors d'une dégustation. Nous avons fondé bioghetto.com l'année suivante, entreprise dédiée aux vins biologiques. Nous exportons dans le monde entier.



Mes compétences :

Export

Marketing

Chef de produit

E-business

Communication

Internet

Informatique