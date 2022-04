Gilles VALETON

Développement commercial

- Ventes B to B et B to C

- Etudes et propositions commerciales

- techniques de suivi clientèles, gestion des litiges commerciaux

- webmarketing

- développement d'outils stratégiques / Prospectives



Aménagement et Développement des territoires

- définition de programmes d’interventions thématiques environnementaux, économiques : gestion de l'eau et de bassins versants, aménagements ruraux, plan de valorisation touristique, accompagnement à l'installation des entreprises..

- rédaction des dossiers techniques, administratifs,

- recherche de partenaires financiers et ingénierie

- mise en œuvre d’outils d’animation et de coordination des partenaires (collectivités, institutionnels, privés)

- maîtrise d’œuvre des projets

- formation des acteurs



Mes compétences :

Aménagement des territoires

Ventes

Développement durable

Environnement

Commercial

Thermique

Tourisme durable

Formation

Webmarketing