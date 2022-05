Pierre ESTABLET

Concevoir et déployer des solutions économiques pour les rendre pérennes et abouties.



Concevoir des stratégies de communication et les mettre en œuvre, au service du management de l'organisation. Évaluer, analyser, faire émerger des contenus, s’appuyer sur l’interne pour promouvoir à l’extérieur, garantir cohérence et homogénéité des actions de communication, donner une identité fédératrice et partagée, s’appuyer sur l’image et la culture collectives pour asseoir la notoriété. Planifier sans contraindre, associer. Innover sans s’en satisfaire.



Former et manager des formations pour dépasser le cadre de la formation verticale en une approche résolument systémique : en donnant du sens aux objectifs de la formation, et en privilégiant la méthodologie.



Faciliter les relations entre acteurs sociaux économiques, décideurs publics et privés, trouver les meilleurs synergies.



Créer le lien avec la société civile pour réserver le meilleur accueil au projet.



Gérer les situations de crise pour favoriser des solutions efficientes et propices à améliorer les projets, à prévenir la survenue de nouvelles crises et anticiper les risques.



Veille stratégique, réglementaire et économique



Mes valeurs : ouverture, rigueur, enthousiasme, loyauté, écoute, disponibilité, engagement, intégrité.



Mes responsabilités hors champs professionnel : administrateur Syrpa, IPC, Press Club de France, Quae, Réseau Ever Développement Durable et ethique.



Interventions et formations : ESC Toulouse (Communication & management - 2009, 2010) ; Master Exécutive HEC (2006) ; Séminaires Les Echos Communication de crise (2004) ; Sirpress (2000).



Parutions dans Stratégies (1999, 2000, 2003, 2005, 2007) ; Wellnews (2008) ; UFJE (2008) ; Aimer Lire (2009) ; Nouvel Obs (Le Plus - 2013)



Mes compétences :

Veille réglementaire

Rédaction

Communication globale

Relations presse

Communication

Marketing

Consultant

Graphisme

Développement économique

Communication institutionnelle

Réseau

Publicité

Réseaux sociaux

Relations publiques

Gestion de projet

Community management